Lite giaciglio, accoltellato a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Un clochard è stato accoltellato al volto ieri sera nella stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, a Firenze, nel corso di una lite per il giaciglio, conteso con un'altra senzatetto. La donna, 45enne italiana, è stata arrestata dalla polfer per lesioni personali aggravate e minacce aggravate. La vittima, un 35enne della Romania, ha riportato ferite giudicate guaribili in 25 giorni.

Secondo quanto emerso, l'episodio è avvenuto nei pressi dell'uscita dello scalo, dal lato di piazza della Stazione. La donna e il suo compagno avrebbero invitato il 35enne a lasciare libero uno spazio che loro volevano occupare. In particolare, la donna lo avrebbe minacciato di morte e poi al rifiuto del 35enne ha estratto dagli abiti un coltello e lo ha colpito ripetutamente al volto e alla testa. L'uomo è fuggito e ha chiesto aiuto prima a una pattuglia dell'Esercito e poi a una della polfer. Gli agenti hanno rintracciato la donna poco dopo nei pressi della stazione.