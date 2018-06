Guida tir ubriaco, 21mila euro multa

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 7 GIU - Multe per 21mila euro, per 55 infrazioni al codice delle strada, sono state comminate dagli agenti della polizia stradale della sottosezione di Viareggio (Lucca) ad un camionista svizzero che era alla guida ubriaco. All'uomo è stato inoltre sequestrato il tir e ritirata la patente. Lo svizzero è stato fermato sull'A12, presso l'area di servizio Versilia Ovest. Appena ha abbassato il finestrino, la pattuglia è stata investita da un forte puzzo di alcol.

Dall'etilometro è risultato che aveva bevuto troppo. Esaminando la scatola nera del mezzo, la polstrada ha anche scoperto che l'uomo non aveva rispettato i tempi di riposo necessari, a chi guida per lavoro, a ricaricarsi prima di tornare al volante. Nel mese appena trascorso la polstrada di Lucca ha ritirato 21 patenti e 34 carte di circolazione, accertato 1.592 infrazioni e sottratto 2.591 punti.