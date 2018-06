A fuoco deposito oleificio a Cecina

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 7 GIU - Un vasto incendio ha distrutto la scorsa notte una grande tensostruttura adibita a stoccaggio di confezioni di olio in lattine e bottiglie in un oleificio di Cecina (Livorno). L'allarme è scattato intorno all'1.30 e le fiamme hanno impegnato per tutta la notte tre squadre di vigili del fuoco con tre autobotti provenienti da Cecina, Livorno e Pisa. Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso così come gli accertamenti per determinare la causa dell'incendio: al momento non si esclude anche l'azione dolosa.

Il rogo ha letteralmente divorato il magazzino contenente l'olio già imbottigliato o collocato nelle latte e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo anche per raffreddare le strutture esterne della tensostruttura bruciata e metterla in sicurezza prima di entrare per un sopralluogo e cercare di individuare che cosa possa essere accaduto. Sul posto ci sono anche i carabinieri che hanno immediatamente avviato un'indagine sull'incendio.