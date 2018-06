Picchia compagna per gelosia, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Ha picchiato la compagna procurandole fratture multiple alle costole, un trauma cranico lieve e un taglio all'altezza del sopracciglio. Per questo la notte scorsa un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia a Firenze. L'accusa è quella di lesioni personali. La donna, di 41 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e poi medicata al pronto soccorso, da dove è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni. L'aggressione, che sarebbe scattata per motivi di gelosia, è avvenuta in viale Guidoni, alla periferia Nord della città.