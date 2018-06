Chiede di spostarsi, anziano aggredito

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Aggredito e spintonato mentre rientrava a casa da una donna ubriaca che era seduta sui gradini davanti al portone del suo condominio, indispettita perché le aveva chiesto di spostarsi. E' quanto accaduto ieri pomeriggio a un 90enne residente in viale Europa, a Firenze. L'anziano nel cadere ha sbattuto contro la vetrata del portone, mandandola in frantumi e procurandosi tagli e graffi in varie parti del corpo, per i quali è stato medicato al pronto soccorso. La donna, 29enne, è stata multata per ubriachezza della polizia. Se l'anziano presenterà querela contro di lei sarà anche denunciata per lesioni.