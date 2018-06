Auto colpita pezzo metallo, ferita donna

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Un auto è stata colpita da un pezzo di metallo, rivelatosi un grosso freno a disco, che ha infranto il lunotto anteriore per poi uscire da quello posteriore. La conducente, investita da una pioggia di vetri, ha riportato varie ferite, nessuna delle quali gravi, in particolare a una mano. E' accaduto questa mattina sull'Autopalio tra San Casciano e Bargino, sulla carreggiata in direzione Siena. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, polizia stradale e Anas.

Tra le ipotesi, quella che il freno a disco sia stato perso da un mezzo pesante in transito, o che provenisse dal carico di un camion addetto al trasporto di ferraglie. Finito sulla carreggiata, sarebbe stato sollevato dalla vettura che precedeva quella guidata dalla donna, finendo contro la sua auto. Una terza vettura, che seguiva quella colpita, ha poi investito il pezzo di metallo. L'impatto ha provocato la rottura di uno pneumatico.