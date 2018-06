Riaperto parco Villa il Ventaglio

(ANSA) - FIRENZE, 4 GIU - E' stata riaperta al pubblico tutta l'area del Parco di Villa il Ventaglio a Firenze grazie all'intervento di recupero finanziato dalla Fondazione Cr Firenze tramite uno dei progetti Art Bonus del Polo museale della Toscana. L'area è dal luglio 2015 uno dei 49 musei e luoghi della cultura gestiti del Polo museale della Toscana. La maggior parte dell'area compresa tra il grande prato e la Villa (che non fa parte del sito gestito dal Polo museale) era chiusa al pubblico dal luglio del 2014. Da allora è rimasta aperta solo la zona del pratone, ampia circa un ettaro. Ripristinata l'area verde del parco romantico in stile inglese che si estende sulla collina per cinque ettari. Il viale che attraversa il parco e risale la collina delle Forbici è percorribile per l'intero tratto di circa un chilometro. Lungo il percorso si possono ammirare le innumerevoli specie botaniche tra i disegni geometrici delle siepi potate.