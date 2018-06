Coppa America: accordo Adelasia-Navigo

(ANSA) - CAGLIARI, 4 GIU - Nuovo passo verso l'auspicata partecipazione alla prestigiosa Coppa America di vela per il team sardo di Adelasia di Torres. La Fondazione Adelasia e Navigo, capofila del soggetto gestore del Distretto dalla Nautica Toscana, hanno sottoscritto un accordo finalizzato appunto alla realizzazione della barca per la 36/a edizione della Coppa America che si svolgerà ad Auckland, in Nuova Zelanda nel 2021.

La Fondazione ha annunciato, nell'autunno scorso, di voler lanciare la sfida alla Coppa America in nome della Sardegna, grazie al sostegno delle istituzioni regionali e locali, per promuovere le bellezze, i talenti e le intelligenze di una regione ricca di storia e di visione strategica. Navigo è capofila del soggetto gestore del Distretto dalla Nautica Toscana, centro servizi alle imprese nautiche più grande d'Europa e distretto che produce oltre il 30% delle barche al mondo sopra i 30 metri.