Tornano i tappeti di segatura a Camaiore

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 3 GIU - E' il gruppo 'Palinsesto' a essersi aggiudicato la vittoria per il miglior 'tappeto di segatura' a Camaiore (Lucca) per l'edizione 2018 del tradizionale appuntamento. In occasione del Corpus Domini si è rinnovata infatti anche quest'anno l'antica tradizione della cittadina versiliese, con una speciale notte bianca che dal tramonto di sabato ha portato oltre 350 'tappetari' in strada per realizzare le loro effimere opere d'arte che vengono poi distrutte dal passaggio la domenica mattina della processione religiosa. Ma prima rimangono fissate nelle immagini fotografiche e video di migliaia di persone venute apposta a vederle. Tema di questa edizione, scelto come sempre dalla parrocchia di Santa Maria Assunta, era la via Francigena: ogni gruppo rappresentava una tappa del cammino che da Canterbury porta a Roma. Al secondo posto si sono piazzate le scuole medie Pistelli, terzo il gruppo La Torre. Tra i tappeti di seconda categoria ha vinto il gruppo giovanile 'New entry Palinsesto'.