Mugello: doppietta Ducati, vince Lorenzo

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Lo spagnolo Jorge Lorenzo, in sella a una Ducati, ha vinto la gara della MotoGp del gran premio d'Italia. Ed è doppietta per la casa di Borgo Panigale: Andrea Dovizioso si è piazzato secondo. Terzo Valentino Rossi (Yamaha), al quarto posto Andrea Iannone (Suzuki).

Il pilota spagnolo ha dominato, distanziando di oltre 6'' Dovizioso, seguito a ruota dalla Yamaha di Valentino Rossi. Il colpo di scena della gara al 4/o giro quando il leader del mondiale, Marc Marquez (Honda), è scivolato sulla ghiaia dopo essere arrivato lungo alla staccata della curva Correntaio.

"Molti dicevano che avevo un metodo sbagliato nella mia guida, ma quando la Ducati mi ha dato un nuovo serbatoio ho sentito subito un buon feeling. Vincere qui con Ducati è come un sogno", ha detto Lorenzo.