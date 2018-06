Moto: Frecce tricolori sul Mugello

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 3 GIU - Cielo e terra tinteggiati dei colori della bandiera italiana. Le Frecce Tricolori hanno colorato oggi il cielo dell'autodromo del Mugello in occasione del Gp d'Italia di moto, mentre i cordoli della pista toscana riprendono la colorazione bianco rosso e verde come la scia lasciata in aria della pattuglia acrobatica più famosa del mondo. Gli aerei MB-339PAN hanno sorvolato la griglia di partenza della MotoGP con i piloti già schierati a pochi minuti dal via appena terminato l'inno di Mameli, cantato in coro da tutto il pubblico presente. Le Frecce hanno eseguito tre passaggi sopra la pista, salutate da decine di migliaia di appassionati.