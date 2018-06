Simone Inzaghi si è sposato a Montalcino

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 2 GIU - E' convolato oggi a nozze, nella piccola chiesa dell'Amorosa in mezzo ai vigneti di brunello della tenuta Castello Banfi a Montalcino (Siena), Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, con Gaia Lucariello, imprenditrice nel settore della moda. A celebrare le nozze è stato don Vittorio Trani, padre spirituale della S.S. Lazio Calcio e cappellano del carcere di Regina Coeli. Testimone di nozze il fratello dello sposo, Pippo Inzaghi. Tra i presenti anche Alessia Marcuzzi, ex compagna di Simone Inzaghi, e buona parte della dirigenza della Lazio, compreso il presidente biancoceleste Claudio Lotito. La novella sposa è giunta a Castello Banfi su una carrozza trainata da due cavalli bianchi.

Alla cerimonia nuziale hanno preso parte oltre 200 persone che sono però rimaste fuori dalla piccola chiesa, che non poteva accogliere tutti, in attesa dell'uscita della coppia.