Rapina Rolex e lo cela in parte intima

(ANSA) - LUCCA, 2 GIU - Due rapinatori di Rolex sono stati arrestati, stamani, a Lucca dall'equipaggio di una volante del 113. Gli arrestati sono romeni trentenni. Una è una donna incinta, che aveva avvicinato un 85enne mentre passeggiava in strada: dopo avergli strappato il Rolex, è scappata nascondendolo nelle parti intime. Secondo quanto ricostruito alla questura, la romena ha preso a braccetto l'85enne, poi ha finto un malore a causa della gravidanza, convincendolo a sorreggerla. Dopo aver percorso un centinaio di metri con lui, gli ha sfilato l'orologio dal polso, causandogli abrasioni e lievi lesioni. Nella fuga la romena si è diretta verso l'auto di un complice. Nel frangente è transitata una volante: gli agenti hanno notato la scena. Insospettiti dai movimenti anomali, i poliziotti hanno fermato la macchina mentre sopraggiungeva l'anziano rapinato che ha riferito l'accaduto agli agenti. I poliziotti hanno quindi accompagnato la coppia in questura per far perquisire la donna.