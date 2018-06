Moto contro auto turisti, muore 25enne

(ANSA) - CAPANNOLI (PISA), 2 GIU - Un pisano di 25 anni è morto a Capannoli in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale de La Fila, il prolungamento della Sarzanese-Valdera. Si tratta di un motociclista, Antonino Amato, che per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri ha perso il controllo della sua moto scontrandosi con un'auto di turisti svedesi. L'impatto è stato molto violento e il giovane è morto subito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. La strada è rimasta chiusa al traffico.