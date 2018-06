Fiamme in albergo dismesso a Chianciano

(ANSA) - CHIANCIANO TERME (SIENA), 2 GIU - Un incendio si è sviluppato ieri sera al Grand hotel di Chianciano Terme, struttura alberghiera dismessa da tempo: le fiamme, spiegano i vigili del fuoco, hanno interessato circa 100 metri quadrati della struttura in legno del tetto.

Sempre secondo quanto spiegato dai vigili, nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio le cui cause sono in corso di accertamento.