Falso allarme per neonata in auto,

(ANSA) - SIENA, 2 GIU - Allarme nel Senese, nei pressi di Castelnuovo Berardenga, per una neonata che un passante ha visto dormire da sola dentro un'auto esposta al sole, inducendolo ad avvisare i carabinieri e a sorvegliare la vettura in attesa dell'arrivo dell'Arma. Nel frattempo è arrivata la madre, proprietaria dell'auto, che era chiusa a chiave. Sanitari del 118 e militari verificavano che la bambina, di due mesi e mezzo, godeva di ottima salute. La mamma invece riferiva di aver lasciato sola soltanto pochi minuti l'auto per entrare nel bosco in quanto assillata da una necessità fisiologica. In realtà la donna aveva lasciato la piccola sola per almeno un quarto d'ora.

I carabinieri hanno comunque ritenuto plausibili le giustificazioni della donna e l'hanno lasciata andare.