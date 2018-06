Costituzione: Grossi, è poco conosciuta

(ANSA) - FIRENZE, 2 GIU - "A 70 anni ancora dalla nascita della Carta io credo che il popolo italiano abbia una scarsa conoscenza di questo straordinario documento, quindi credo che sia lodevole ogni iniziativa che volge a una conoscenza maggiore, anche perché solo se si conosce un testo lo si può anche amare come, questo nostro testo, è meritevole di essere amato". Così, sulla Costituzione italiana, il professore emerito della Corte Costituzionale Paolo Grossi nella sua lectio magistralis 'Una Costituzione da vivere' pronunciata stamani nell'aula magna dell'università di Firenze per le celebrazioni del 2 Giugno. Grossi ne ha parlato anche ricordando i suoi tentativi, da presidente della Consulta, di far conoscere la Carta Costituzionale attraverso iniziative di incontro con studenti e cittadini. "Sono 70 anni - ha detto -, la Costituzione è vecchia. Ma perché, se è vecchia, è 'Una Costituzione da vivere'? Per un motivo elementare: la nostra Costituzione repubblicana è intimamente collegata alla vita del cittadino".