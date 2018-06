2 Giugno: le celebrazioni a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 2 GIU - Prefettura e università degli Studi di Firenze hanno celebrato insieme, unite in una inedita collaborazione, il 72/o anniversario della Fondazione della Repubblica e il 70/o anniversario della Carta Costituzionale. Le rievocazioni hanno avuto inizio in piazza Indipendenza, con l'alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai Caduti, e sono proseguite nell'Aula Magna dell'Università di Firenze in piazza San Marco. Qui il rettore Luigi Dei, e il viceprefetto vicario reggente di Firenze, Tiziana Tombesi, hanno aperto i festeggiamenti con i loro saluti alle autorità e ai cittadini intervenuti alla cerimonia. Successivamente si è tenuta la lectio magistralis, intitolata 'Una Costituzione da vivere', del presidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Grossi. La manifestazione si è conclusa con la consegna, come tradizione per il 2 giugno, delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d'Onore conferite ai deportati e internati nei lager nazisti.