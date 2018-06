Toscana Aeroporti acquista area Castello

(ANSA) - FIRENZE, 1 GIU - Toscana Aeroporti ha perfezionato il contratto preliminare relativo all'acquisizione da Nit-Nuove Iniziative Toscane (gruppo Unipol) di 123 ettari nella cosiddetta area di Castello a Firenze: il corrispettivo della compravendita, si legge in una nota, è pari a 75 milioni di euro, oltre imposte. Il contratto preliminare è valido 18 mesi con possibilità di proroga per ulteriori sei. Il contratto preliminare è soggetto a due condizioni sospensive: l'approvazione finale del Masterplan dell'aeroporto di Firenze, a seguito della conclusione della conferenza dei servizi per l'ottenimento della conformità urbanistica; e l'adozione della variante Pue Castello. "Se questa operazione andrà definitivamente in porto - sottolinea il presidente Marco Carrai -, significherà che finalmente Toscana Aeroporti avrà dato risposta a due temi dell'area fiorentina degli ultimi 50 anni.

La realizzazione di una efficiente infrastruttura aeroportuale e lo sviluppo dell'area di Castello".