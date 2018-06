Sequestrata discarica abusiva

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 1 GIU - Scarti di lavorazione di autofficina e carrozzeria, autoveicoli fuori uso, materiale di risulta di vario genere tra cui 15 quintali di cemento amianto, per un totale complessivo di circa 25 tonnellate di rifiuti. Il tutto in un'area di circa 6000 mq nella zona industriale di Avenza nel comune di Carrara (Massa Carrara). La discarica abusiva è stata scoperta e posta sotto sequestro dai finanzieri della Sezione operativa navale di Marina di Carrara. Il responsabile dell'area è stato denunciato.

I militari hanno anche accertato diversi sversamenti di liquami oleosi neri sul terreno, pericolosi per l'eventuale inquinamento delle falde acquifere. Con l'aiuto dei tecnici dell'Arpat è stata avviata la caratterizzazione dei rifiuti sottoposti a sequestro per quantificare la prevista ecotassa.