Mattiacci al Forte Belvedere a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Un dispiegamento di sculture di Eliseo Mattiacci negli spazi esterni ed interni del Forte Belvedere, sopra il centro di Firenze ed una ricca raccolta di disegni, oltre sessanta, per la prima volta esposti a documentare la fitta e variegata produzione grafica. E' Gong, esposizione antologica dedicata all'artista contemporaneo originario di Cagli (Pesaro), in corso da domani al 14 ottobre nel capoluogo toscano. Affacciati sui bastioni del Forte, sono disposti i lavori realizzati da Mattiacci a partire dalla fine degli anni Ottanta fino a gli anni più recenti, come i due totem Verso il cielo (1987) e Vedere verso l'alto (1992), il ciclo di orbite di Ordine cosmico (1995-96) e l'inedita Scultura che guarda (2008-2009). Nella Palazzina, il pubblico, oltre ad altre sculture, troverà una vera e propria mostra nella mostra dedicata ai disegni di Mattiacci: 60 lavori dagli anni 70 ai giorni attuali, con i recenti Corpi Celesti del 2005-15.