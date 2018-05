Mehta torna sul podio Maggio Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - Costretto finora a rinunciare a partecipazione al festival del Maggio musicale fiorentino per motivi di salute, il maestro Zubin Mehta, da poco 82enne, storico direttore principale emerito del teatro, annuncia il ritorno sul 'suo' podio. Mehta dirigerà l'orchestra per i due concerti sinfonici del ciclo Sostakovic del 28 e 30 giugno, non dirigerà invece Il Prigioniero di Dallapiccola e i Quattro pezzi sacri di Verdi e il concerto del 22/6. Con una lettera al sovrintendente Cristiano Chiarot, ha informato la fondazione di aver ottenuto, dai medici che lo hanno in cura, il permesso di dirigere i 2 concerti. Il maestro si è detto felice di poter tornare a dirigere Firenze e ha inviato i saluti al Coro e alle maestranze. "Sono dispiaciuto - scrive - di non poter dirigere sia il dittico Il Prigioniero con i 'Quattro pezzi sacri' sia il concerto del 22/6", le terapie "non mi consentono di assentarmi a lungo da Los Angeles" ma posso finalmente tornare nella mia città per due impegni meno pesanti per me".