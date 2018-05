Uccide piccioni e li lancia nelle auto

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - Immobile, in mezzo alla strada, gettava pezzi di piccioni da lui stesso catturati e uccisi dentro le auto in transito con i finestrini aperti: i vigili urbani lo hanno bloccato e denunciato. E' successo ieri pomeriggio a Firenze: protagonista un 33 enne del Togo, per il quale è scattata la denuncia per atti di crudeltà contro gli animali (accusa per la quale rischia fino a 2 anni di carcere) e violazione delle leggi sull'immigrazione. Segnalato alla polizia municipale, l'uomo è stato avvistato nell'isola pedonale, al centro del viale Fratelli Rosselli: teneva in una mano un sacchetto di plastica con briciole di pane e nell'altra carcasse di piccione morto. In pratica utilizzava il pane come esca per attirare i volatili e quando si avvicinavano li afferrava per il collo e, con una sorta di tronchesi (trovate nel sacchetto con attaccate diverse piume), li uccideva decapitandoli. Poi li faceva a pezzi e li gettava nei veicoli in transito. Da capire, ancora i motivi del gesto.