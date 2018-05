Turismo: destinazione Carrara, in bici, a piedi o in 4X4

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 30 MAG - Destinazione Carrara e il suo territorio, dalle Apuane al mare, da scoprire in bicicletta, a piedi con visite guidate o trekking, oppure in 4x4, a bordo di fuoristrada per le cave di marmo. Questi i tour promossi dal 2 al 9 giugno in occasione di White Carrara Downtown, manifestazione all'interno della fiera diffusa Carrara2, con un calendario di eventi "per tutti i gusti del marmo" per valorizzare Carrara, città del marmo ma non solo, con iniziative che spaziano dall'arte all'enogastronomia, dallo spettacolo a pacchetti turistici, dalla cultura allo sport.

Tra i tour proposti, accompagnati da degustazioni di prodotti locali, escursioni in montagna o lungo il litorale, visite alla scoperta della storia della città o dei villaggi dei cavatori.

Varie le proposte per gli amanti della pedalata, con percorsi in bicicletta in pianura come quello da Carrara a Sarzana lungo il canale Lunense o più in relax da Carrara a Massa lungo le spiagge del mar Tirreno. Più impegnativo il tour, sempre in bici, delle cave, attraverso le tre valli del marmo: Colonnata, Miseglia e Torano fino al centro storico di Carrara. Sempre parlando di marmo a piedi si potrà invece imparare a riconoscere le diverse tipologie con cui è stata costruita Carrara, con una visita guidata a piedi nel centro storico alla scoperta della città medievale, rinascimentale e ottocentesca. Per il trekking proposti un itinerario nelle cave, con l'Anello di Colonnata, percorrendo i sentieri che erano le antiche vie del sale, un tempo usate da cavatori, pastori e pellegrini, o raggiungere, lungo il percorso del monte Borla, Campo Cecina e panorami incredibili sulle Apuane e il mare, oppure ancora arrivare a Codena, Bergiola e Bedizzano, i paesi dei cavatori. Infine i tour in 4X4, con la proposta anche, per il 9 giugno, di concludere l'escursione in fuoristrada col concerto di Goran Bregovic che insieme ai suoi 18 orchestrali terrà un concerto nella cava di marmo Lazzereschi. (ANSA).