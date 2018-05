Soldi per non bloccare lavori, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - Il titolare di una ditta edile di Firenze è stato arrestato dai carabinieri per il reato di estorsione. L'accusa è di essersi fatto consegnare denaro dal responsabile di una ditta concorrente, aggiudicataria dell'appalto per i lavori di ristrutturazione del suo condominio, gara alla quale anche lui aveva partecipato ma senza successo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lo scorso marzo, dopo l'aggiudicazione della gara alla ditta concorrente, l'uomo, di 60 anni, avrebbe iniziato a inviare messaggi intimidatori e minacce al titolare dell'azienda vincitrice, vantando il diritto a un risarcimento di 5.000 euro per il mancato guadagno e invitandolo a pagare per evitare la possibilità di problemi durante i lavori. L'imprenditore ha denunciato il fatto ai carabinieri facendo scattare le indagini.

Ieri il 60enne è stato arrestato in flagranza, dopo aver ricevuto dall'imprenditore parte dei soldi richiesti, 500 euro, in un bar di Firenze. Indagini in corso su alcuni furti avvenuti nel cantiere.