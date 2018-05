Fuga gas nel Pisano, evacuate 10 aziende

(ANSA) - PISA, 30 MAG - Maxi fuga di gas a Santa Croce sull'Arno, nel Pisano, e decine di vigili del fuoco intervenuti per gestire l'emergenza che per ora non ha creato alcun danno alle persone. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 a causa della rottura della condotta di adduzione del gas metano in media pressione.

A titolo precauzionale, fanno sapere i vigili del fuoco, sono state evacuate una decina di aziende della zona per un totale di circa 30 persone. Sul posto è già presente la società che garantisce la fornitura del gas per la riparazione del guasto, mentre il traffico veicolare è stato interrotto. Sul posto anche vigili urbani e carabinieri.