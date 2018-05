Codice giallo in Toscana per temporali

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - Codice giallo su quasi tutta la Toscana, ad eccezione della zona costiera meridionale, per pioggia e temporali forti fino alle 22.00 di oggi, mercoledì 30 maggio. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Regione Toscana a causa dell'aumento della nuvolosità con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, associati a occasionali colpi di vento e grandinate. I temporali sono previsti più frequenti sulle zone interne, ma possibili anche in prossimità della costa, in particolare quella centro-settentrionale. Per domani, giovedì, il meteo dovrebbe migliorare con pressione in aumento con condizioni atmosferiche moderatamente instabili.