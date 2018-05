Asta deserta per Castello Sammezzano

(ANSA) - REGGELLO (FIRENZE), 30 MAG - La curatela fallimentare della società Sammezzano Castle srl, dichiarata fallita dal tribunale di Arezzo il 18 dicembre 2017, comunica che "non sono pervenute offerte valide per la vendita competitiva del compendio immobiliare denominato 'Castello di Sammezzano', fissata per oggi dal notaio Michele Tuccari di Arezzo. Tuttavia, aggiunge il curatore, avvocato Luca Gratteri, "considerate le manifestazioni di interesse ricevute, la data room virtuale curata da ColdwellBanker Commercial Italia rimarrà ancora aperta per l'acquisizione di eventuali offerte cauzionate sulla base delle quali potrà essere avviata una procedura competitiva semplificata. In mancanza di offerte, verrà quindi fissato un nuovo esperimento di vendita con prezzo ribassato".

Inoltre, "con riferimento alle attività di custodia, la procedura fallimentare ha ottemperato alle prescrizioni di messa in sicurezza e di tutela ambientale del bene" e "il Castello è costantemente vigilato".