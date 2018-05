Preso ladro che ruba borse dalle bici

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - I poliziotti motociclisti 'Falchi' della squadra mobile di Firenze hanno arrestato un fiorentino di 30 anni, ieri, per aver rubato una borsa da un cestino di una bici da donna. Il 30enne è stato arrestato nel tardo pomeriggio al termine di un inseguimento iniziato in via XX Settembre e finito, con la cattura, in piazza Leopoldo. Da alcuni giorni la polizia ha schierato un servizio attento a un nuovo fenomeno, montante, di furti con destrezza mirati a prendere le borse o altri oggetti collocati nei cestini delle biciclette da parte di malviventi che si avvicinano in scooter alle spalle delle vittime e quindi le 'attaccano' fuggendo subito dopo. Tali furti stanno avvenendo in particolare sulle piste ciclabili. Mercoledì scorso un'altra donna era stata derubata mentre pedalava su via Cavour ma ci sono altri casi denunciati alle forze dell'ordine.

Il trentenne è accusato di furto con destrezza e di ricettazione perché lo scooter sul quale viaggiava era stato rubato.