Musica: Quartetto Werther a Ss. Apostoli

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - Da Mosca a Firenze: il Quartetto Werther - formazione composta da Misia Iannoni Sebastianini violino, Martina Santaronei viola, Simone Chiominto violoncello e Antonino Fiumana pianoforte - sarà protagonista del concerto del ciclo 'Note nel Limbo' organizzato nella chiesa dei Santi Apostoli e Biagio dall'associazione Musica con le Ali.

Nell'appuntamento musicale, fissato per domani alle ore 19 con ingresso libero, saranno proposti due classici scritti da Brahms e Schumann per una formazione Piano Quartet di musica da Camera.

I quattro giovani musicisti italiani, tra i 20 e i 24 anni ma con alle spalle una intensa attività concertistica anche da solisti, tornano a suonare in Italia dopo una trasferta a Mosca dove hanno portato i due brani alla Chamber Hall della Moscow International House of Music.