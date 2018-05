Mimi inseguono turisti, fogli di via

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - Fogli di via della questura di Firenze contro 'mimi' che hanno atteggiamenti insistenti verso i turisti, creando loro disagio. Agenti hanno identificato in piazza della Signoria due romene di 19 e 24 anni che prendevano di mira turisti asiatici, i quali sembrano i meno abituati a difendersi da approcci insistenti. Le due sono state colpite da foglio di via emesso dal questore poiché non hanno i requisiti per stare in città: non hanno residenza né un lavoro e in più risultano precedenti per reati contro il patrimonio. In questo controllo è scattata anche la denuncia per volto 'travisato', cioè coperto, da una bandana. Le due tentavano di baciare i turisti, forse per compiere furti di borselli e portafogli, tra piazza della Signoria e gli Uffizi. Molestati pure gli avventori dei locali sulla piazza. Inoltre la polizia ha scoperto un terzo 'mimo', una romena di 27 anni già trovata ieri in città nonostante un foglio di via che avrebbe dovuto rispettare. E' stata così denunciata per la seconda volta.