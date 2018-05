Malore mentre brucia sterpaglie, è morto

(ANSA) - FILATTIERA (MASSA CARRARA), 29 MAG - Un uomo di 84 anni è morto ieri sera in Lunigiana accusando un malore mentre stava cercando di dare fuoco a delle sterpaglie. Secondo una ricostruzione il fuoco si è sviluppato intorno all'anziano mentre si sentiva male tanto che non è riuscito ad allontanarsi in tempo e così è stato investito dalle fiamme e dal fumo. Il fatto è accaduto in località La Macchia, nel territorio di Filattiera (Massa Carrara). Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. L'intervento si è concluso prima di mezzanotte.