Lorenzetti ritrova sua Maestà in Maremma

(ANSA) - MASSA MARITTIMA (GROSSETO), 29 MAG - Undici opere di Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), uno dei più grandi pittori europei del XIV secolo, saranno esposte dal 2 giugno al 16 settembre 2018 nelle sale del museo di San Pietro all'Orto a Massa Marittima (Grosseto). La mostra dal titolo 'Ambrogio Lorenzetti in Maremma. I capolavori dei territori di Grosseto e Siena', rappresenta l'ideale prosecuzione delle opere al Santa Maria della Scala di Siena ma anche e soprattutto un omaggio a Massa Marittima dove è conservato uno dei grandi capolavori del pittore trecentesco, la 'Maestà' realizzata intorno al 1335 per gli eremiti agostiniani della chiesa di San Pietro all'Orto che da nome all'attuale museo. In questo dipinto Lorenzetti elaborò un'iconografia complessa che raffigura le tre virtù teologali sedute sui gradini che conducono al trono della Madonna. Da questo dipinto si sviluppa la mostra che offre una visione d'insieme delle opere che Lorenzetti realizzò in Maremma.