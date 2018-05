A Firenze Rocks Ozzy, Foo Fighters

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - Ozzy Osbourne, nell'unica data italiana per il 2018 del suo tour mondiale d'addio ai palcoscenici (17/6), i Foo Fighters dell'ex Nirvana Dave Grohl (14/6), i Guns n'Roses capitanati da Axl Rose (15/6), entrambi i gruppi come il front man dei Black Sabbath in esclusiva per l'Italia; poi altri pesi massimi dell'heavy metal: Iron Maiden (16/6), Judas Priest (17/6), Avenged Sevenfold (17/6), Helloween (16/6). Tutto questo, e non solo, è Firenze Rocks, grande festival musicale dal 14 al 17 giugno all'arena del Visarno.

All'evento, prodotto da Live Nation e Nozze di Figaro e presentato in Palazzo Vecchio alla presenza del sindaco Dario Nardella, sono attese, hanno spiegato gli organizzatori, almeno 200 mila persone. Firenze Rocks giunge alla sua seconda edizione: alla prima, lo scorso anno, si erano esibiti altri grandi nomi del pantheon del rock, come Aerosmith, Eddie Vedder, System of a Down e Prophets of Rage, richiamando nel capoluogo toscano circa 140 mila persone per tre serate di concerti.