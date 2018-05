Colpito sprangate, forse motivi economici

(ANSA) - CASTELFRANCO DI SOTTO (PISA), 28 MAG - Un extracomunitario è stato aggredito stamani in strada a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, da tre uomini, descritti come italiani da testimoni, armati di spranga che sono poi fuggiti a bordo di un'auto con cui erano arrivati. Tutto è accaduto davanti a decine di persone: l'aggressione è avvenuta a poca distanza dalle bancarelle del mercato settimanale di Castelfranco. Il ferito non è in condizioni gravi. Sulle cause dell'aggressione tra le ipotesi degli investigatori, sulla base delle dichiarazioni raccolte, c'è il movente economico: alcuni testimoni avrebbero sentito gli aggressori fare riferimento ad affitti non pagati.