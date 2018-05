Zambelli vince '100 km del Passatore'

(ANSA) - FAENZA (RAVENNA), 27 MAG - Andrea Zambelli si è aggiudicato l'edizione 2018, la 46/a, della '100 km del Passatore' da piazza del Duomo, a Firenze, a Faenza. 47 anni, reggiano, ha interrotto la striscia di Giorgio Calcaterra che durava da 12 anni e ha tagliato il traguardo dopo 6h 54'34", spuntandola sul tedesco Benedikt Hoffmann in seguito ad un estenuante duello durato circa 60 km, con diversi scambi di posizione. Solo nelle ultime fasi Zambelli è riuscito a staccare l'avversario, giunto dopo 18'. Terzo Calcaterra (7h 32'02"), quarto il trentino Silvano Beatrici. La corsa si è decisa in buona parte con il ritiro del britannico Lee Grantham, in testa fin dalle fasi iniziali, che ha rimediato una storta al 27/o chilometro.

Quinta assoluta, e prima tra le donne, la croata Nikolina Sustic, che ha calato il poker d'assi giungendo al traguardo in 7h 53'55", precedendo la connazionale Marija Vraijic e la faentina Elisa Zannoni. Gli iscritti sono stati 3.066, 2.946 gli atleti partiti e 2.417 quelli arrivati a Faenza.