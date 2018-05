A Pisa sedie terzo paradiso Pistoletto

(ANSA) - PISA, 26 MAG - Fino al 2 settembre 2018 la chiesa della Spina, gioiello gotico sulla riva dell'Arno nel centro di Pisa, ospiterà la mostra di Michelangelo Pistoletto "Il Tempo del Giudizio", curata da Ludovico Pratesi, che avrà un'appendice nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti. Promossa dall'amministrazione, in collaborazione con l'Università e l'associazione SpazioTempo di Michela Rizzo, l'esposizione è la quinta di una serie di interventi site specific di artisti nazionali e internazionali nella chiesa affacciata sui Lungarni.

Pistoletto ha realizzato un'opera per Pisa, con il coinvolgimento diretto della città: un'installazione composta da circa 50 sedie, prestate dai cittadini, per rappresentare la forma del Terzo Paradiso. Il simbolo del Terzo Paradiso, riconfigurazione del segno matematico dell'infinito, è composto da tre cerchi consecutivi. I due esterni rappresentano tutte le diversità e le antinomie, quello centrale è la compenetrazione fra i cerchi opposti e rappresenta il grembo della nuova umanità.