Strage Georgofili: video a Uffizi ricorda notte tragedia

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Una video installazione immersiva con immagini e suoni dalla notte drammatica della strage all'Accademia dei Georgofili a Firenze, accompagnata dall'esposizione del primo dipinto distrutto dalla bomba e poi restaurato, L'Adorazione dei pastori di Gherardo Delle Notti. E' l'iniziativa che gli Amici degli Uffizi, hanno organizzato nella sala di San Pier Scheraggio del celebre museo fiorentino. Sulla tela dell'Adorazione verranno inoltre proiettate le parti mancanti del dipinto, impossibili da recuperare dopo la deflagrazione: un inserto simbolico, realizzato con il fine di ricucire virtualmente le parti dell'opera andate perdute.

L'esposizione, realizzata nel 25mo della strage ed in corso fino al 3 di giugno, è stata presentata oggi agli Uffizi da Maria Vittoria Colonna Rimbotti, presidente degli Amici degli Uffizi, da Eike Schmidt, direttore della galleria, e da Annamaria Petrioli Tofani, la direttrice del museo al tempo dell'attentato. "La nascita della nostra Associazione, a seguito dell'attentato del 1993, ha rappresentato un momento di autocoscienza e di rivolta ad un atto di indicibile violenza - ha commentato Colonna Rimbotti -. Su invito dell'allora direttrice della Galleria, Annamaria Petrioli Tofani, privati e istituzioni si riunirono in sodalizio per far fronte all'emergenza della ricostruzione". Quello che mostra l'installazione video "è un percorso di tragedia, di commozione e di rinascita - sottolinea Schmidt - che ricorda a tutti il coraggio di chi si è speso per salvare le opere, esaltandone il valore e l'impegno civico". (ANSA).