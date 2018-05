Scontro tra scooter e auto, muore donna

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Una donna di 34 anni, residente a San Polo in Chianti (Firenze), è morta dopo essersi scontrata con un'auto mentre viaggiava in scooter, questa mattina intorno alle 8,50, in via di Tizzano, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). La vittima è Daria Nannelli, di San Polo in Chianti (Firenze), ex calciatrice: fino all'anno scorso aveva giocato nella Libertas Lucchese femminile, vestendo la fascia di capitano e portando la squadra in serie C. "Per tutti noi era diventata un punto di riferimento - affermano in una nota i vertici della società sportiva -, la ricorderemo sempre col pallone tra i piedi, il volto sorridente e lo spirito ottimista". Daria Nannelli aveva cominciato a giocare a calcio da giovanissima nel Firenze, l'attuale Fiorentina femminile.

Riguardo alla dinamica dell'incidente, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, la donna, si è scontrata con un'auto che usciva da una proprietà privata. E' deceduta sul posto per le gravi ferite riportate, nonostante i tentativi di salvarla da parte dei sanitari del 118.