Strage Georgofili: pm Creazzo,non lasciare nulla inesplorato

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - "Bisogna indagare su qualsiasi elemento nuovo, per verificare che non sia rimasto nulla di inesplorato". Così il procuratore capo di Firenze e della Dda, Giuseppe Creazzo, a proposito delle indagini sulla strage dei Georgofili, che la notte fra il 26 e il 27 maggio 1993 costò la vita ad Angela Fiume e Fabrizio Nencioni, alle loro figlie Nadia e Caterina, e allo studente di architettura Dario Capolicchio.

Da qualche mese la procura di Firenze ha aperto una nuova inchiesta sui cosiddetti 'mandanti occulti' dell'attentato.

All'esame degli investigatori della Dia ci sarebbero ore e ore di conversazioni, intercettate per circa un anno e mezzo nell'ambito dell'inchiesta dei pm di Palermo sulla 'trattativa Stato-mafia', avute in carcere dal boss Giuseppe Graviano durante l'ora d'aria. (ANSA).