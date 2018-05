Nulla autorizzazione Case Passerini

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar della Toscana che ha annullato l'autorizzazione, rilasciata nel 2016 dalla Città metropolitana di Firenze, per la realizzazione del termovalorizzatore di Case Passerini, nel comune di Sesto Fiorentino. L'autorizzazione è stata annullata, spiega l'avvocato Claudio Tamburini, legale di Forum ambientalista, Italia Nostra e Wwf, tra i ricorrenti al Consiglio di Stato, "perchè è stata sanzionata la mancata ottemperanza all'obbligo di realizzare preventivamente le opere di compensazione previste quale condizione irrinunciabile per la realizzazione" dell'inceneritore: nello specifico si trattava di un parco di circa 50 ettari. Questo non è stato fatto e dunque nemmeno l'inceneritore non può più essere realizzato". Per il governatore Enrico Rossi, "la sentenza mette la parola fine alla vicenda". Di "vittoria" parlano il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e quello di Campi Bisenzio Emiliano Fossi.