Deruba turista, bloccato commercianti

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Ha rubato il cellulare a una turista, ma è stato bloccato da alcuni ambulanti al termine di una colluttazione, e poi arrestato dalla polizia municipale.

Così, poco prima delle 14 in via dell'Ariento nella zona di San Lorenzo a Firenze, è finito in manette un 18enne albanese. Secondo quanto ricostruito, dopo aver strappato il cellulare dalle mani della turista è scappato, ma è stato bloccato dai commercianti accorsi sul posto. Quando la donna si è avvicinata per recuperare il cellulare lui ha reagito spingendola e facendola cadere a terra. Poi ha estratto un coltello, ma è stato subito disarmato dal gruppo di ambulanti, e bloccato nuovamente al termine di una colluttazione. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto, oltre alla polizia municipale, una pattuglia dei carabinieri che transitava in zona.