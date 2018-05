Carrara², per il marmo fiera diffusa

La Internazionale Marmi e Macchine di Carrara, Imm, dopo 33 edizioni di "CarraraMarmotec", storica manifestazione dedicata al marmo, quest'anno cambia e presenta Carrara², un nuovo 'concept' e un nuovo format. La più moderna Marmotec è stata presentata dal presidente di Imm Fabio Felici e dal direttore generale Luca Figari: "Dopo un profondo dialogo con le realtà imprenditoriali e d'accordo con i soci di maggioranza, Regione Toscana e Comune di Carrara - hanno spiegato - riteniamo necessario individuare nuove strategie per la fiera dedicata al lapideo".

L'evento Carrara² sarà costituito da White Carrara Downtown (dal 2 al 9 giugno) e da Marmotec_Hub_4.0 in programma dal 4 all'8 giugno. 'Carrara al quadrato' valorizzerà grandi, medie e piccole aziende del settore, gli studi artistici e le aziende di trasformazione e lavorazione del marmo; con White Carrara Downtown "traslocherà" dai padiglioni fieristici agli showroom delle aziende del distretto apuo-versiliese, per valorizzare tecnologie, materiali, studi di scultura, gli artigiani, l'arte e l'enogastronomia. Marmotec_Hub_4.0, dentro Carrarafiere, invece, si concentrerà su sicurezza e automazione, robotica, tecniche digitali nel settore della pietra naturale 4.0, strumenti di programmazione per lo sviluppo sostenibile dell'attività estrattiva. Si incontreranno buyer e architetti, si terranno gli incontri con tutte le aziende del territorio e avranno luogo workshop, convegni e lectio magistralis di architetti internazionali.