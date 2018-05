Donna investita da tramvia a Scandicci

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - Una donna di 52 anni è rimasta ferita dopo esser stata urtata da un convoglio della tramvia alle 15.40 nei pressi della fermata De André a Scandicci (Firenze). La donna è un'indiana che abita a Firenze ed avrebbe riportato la frattura di una spalla. Le sue condizioni al momento non risultano gravi. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 e polizia municipale. Secondo una ricostruzione, la donna era appena scesa alla fermata ed è stata urtata dal convoglio in partenza mentre attraversava i binari, cadendo a terra e sbattendo la spalla contro il marciapiede. La linea, spiega la società Gest che gestisce la tramvia, è rimasta bloccata per 20 minuti per le operazioni di soccorso e l'effettuazione dei rilievi.