Intrusione Duomo, divieto avvicinarsi

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - Divieto di avvinarsi a piazza del Duomo a Firenze e divieto di accesso alla Cattedrale, al Battistero e alla Cupola del Brunelleschi. E' quanto disposto dal giudice stamani in occasione del processo per direttissima al quarantenne che ieri sera è stato bloccato dalla polizia dopo essersi introdotto nel Duomo di Firenze. Per l'uomo era scattato l'arresto, provvedimento convalidato oggi dal giudice che lo ha poi rimesso in libertà.

Secondo quanto ricostruito il quarantenne ieri, dopo essere entrato in un cantiere allestito su una delle facciate della cattedrale, si sarebbe arrampicato fino alla base della cupola, riuscendo a entrare all'interno dopo aver forzato una porta finestra. Un passante che lo ha notato ha dato l'allarme.