Imprese: iniziativa per successo web

(ANSA) - PRATO, 23 MAG - Si terrà a Prato, il 30 maggio, il 'Google digital training', l'iniziativa che nasce per aiutare le imprese del territorio ad avere successo sul web, grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio di Prato, Google e Unioncamere. Una giornata di attività gratuite messe a disposizione delle piccole e medie imprese che prevede il corso di formazione 'La tua impresa in digitale' e il servizio di 'Digital check-up' personalizzato, con sessioni continue della durata di 20 minuti. Il corso ha l'obiettivo di aiutare i partecipanti a sviluppare un'efficace presenza online e utilizzare gli strumenti di promozione digitale per raggiungere nuovi clienti. Gli imprenditori che parteciperanno potranno acquisire le competenze necessarie per creare un sito web, posizionarsi sulle mappe online, avviare un e-commerce, utilizzare gli strumenti di promozione digitale e sfruttare al meglio i dispositivi mobili.