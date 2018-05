Cane Gdf fiuta cocaina in cruscotto auto

(ANSA) - LIVORNO, 23 MAG - E' stato Dely, il cane antidroga della guardia di finanza di Livorno, a fiutare che nel vano centrale del cruscotto dell'auto sottoposta a controllo c'era qualcosa che non andava e così i finanzieri hanno trovato e recuperato un involucro di cellophane contente 57 grammi di cocaina ad elevato stato di purezza che, una volta tagliata, avrebbe fornito migliaia di dosi da introdurre sul mercato. Uno dei tre occupanti albanesi del veicolo è stato arrestato, gli altri due denunciati. Presso il domicilio dei tre a Livorno, i militari hanno trovato anche un bilancino di precisione e sostanza da taglio. Gli stranieri sono accusati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti in concorso. Secondo gli inquirenti, la droga sequestrata, una volta tagliata e confezionata in dosi da immettere sul mercato clandestino dello spaccio, avrebbe fruttato circa 12 mila euro.