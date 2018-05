Docente Unimc traduce Pinocchio in emoji

(ANSA) - MACERATA, 22 MAG - La Fondazione Nazionale Carlo Collodi attribuirà il riconoscimento "Amico di Pinocchio" a Francesca Chiusaroli per le attività di studio, ricerca e divulgazione condotte dalla docente dell'Università di Macerata per "Pinocchio in Emojitaliano", pubblicato con Johanna Monti e Federico Sangati per i tipi di Apice libri. "Pinocchio in Emojitaliano" è una delle traduzioni più originali del testo di Collodi, noto in tutto il mondo. "E' un progetto - spiega Chiusaroli - che ha messo insieme nuove tecnologie e tradizione, ricerca accademica e mondo social. Il linguaggio degli emoji avvicina le generazioni e parla a tutto il mondo. Pinocchio è un simbolo universale". Con lei, Monti e Sangati ha lavorato un'intera comunità grazie a Twitter. Alla base ci sono gli studi di linguistica storica condotti dalla prof. Chiusaroli sulle scritture pre-alfabetiche di epoca antica e, più ancora, sulle scritture di lingue artificiali che si svilupparono in Inghilterra nel XVII secolo.