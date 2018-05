Albero su bus, si indaga per lesioni

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose per il tiglio caduto su un pullman di turisti sul lungarno del Tempio, incidente che ha causato 14 feriti tra le persone che erano a bordo del bus.

L'inchiesta, coordinata dal pm Massimo Lastrucci, è al momento contro ignoti. Sequestrati la pianta caduta, l'area circostante le radici della pianta e, a scopo prudenziale, lo stesso pullman. Accertamenti tecnici verranno disposti nei prossimi giorni per stabilire la condizione vegetativa e fitosanitaria della pianta, che avrebbe alcuni decenni di vita.

Riguardo ai passeggeri rimasti feriti secondo quanto si apprende risultano in miglioramento le condizioni del turista più grave, un coreano. Stazionari o già in via di guarigione gli altri.