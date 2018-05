Rapina con pistola in gioielleria

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Rapina questa sera in una gioielleria di via Cerretani, nel centro di Firenze. Intorno alle 19,00 due malviventi, uno dei quali armato di pistola, si sono presentati nel negozio, minacciando i tre titolari e un cliente che si trovava all'interno e facendosi consegnare i gioielli e i contanti presenti in cassaforte. Il valore del bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 100mila euro. I rapinatori hanno agito a volto coperto, uno con una maschera di carnevale e l'altro con occhiali da sole e cappuccio. Nessuna persona è rimasta ferita. Indagano i carabinieri.